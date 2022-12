Lvi ukončili sérii i domácí neporazitelnost volejbalistů Jihostroje

České Budějovice včetně úspěšného tažení Pohárem CEV držely sérii 12 výher a doma až do dneška jako jediní ještě neprohráli. Lvi, v jejichž sestavě byli i tři bývalí hráči Jihostroje Ukrajinec Valerij Todua, Kanaďan Casey Schouten a Martin Tibitanzl, ovládli všechny tři liché sety. Ten poslední 15:10.

"Odehráli jsme náš klasický první set, pak jsme se výborně vrátili do hry, jak už tady bývá tradicí. Nicméně jsme se sami pohřbili ve třetím setu, kdy jsme Prahu tlačili, ale každý si chtěl povídat s rozhodčím nebo protihráči. Do té doby jsme hráli dobře, ale najednou to bylo, jako když mávnete proutkem - ztratili jsme kvůli tomu koncentraci," zlobil se domácí kapitán a libero Martin Kryštof, jenž dnes kvůli zdravotním problémům nehrál.