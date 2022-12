Motivace pro mladé brankářky i úkoly na doma. Speciální kemp má pomoct házené k olympiádě

„Pro mě bylo nejdůležitější poznat, jak jsou na tom holky fyzicky a koordinačně," popisuje Martin Galia. Na kempu trénoval i jeho bratr Michal a Vojtěch Drápela. „Chtěl jsem, abychom se pobavili, jaké mají hráčky vize do budoucna. Doufám, že takových soustředění bude jen a jen více," doplňuje Galia. „Maximálně kvituji přístup holek. Všechny brankářky makaly na sto procent. A vyptávaly se na věci, které by je mohly zlepšovat," pokračuje gólmanský specialista. „Je to velký příslib do budoucna, potenciál v ženské složce je. Cíl LA 2028 je reálný," dodává s nadšením.