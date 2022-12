Na severu zůstává. Házenkářka Jeřábková se po konci u šampiona stěhuje do Dánska

Při své první sezoně v Norsku Jeřábková dovedla Vipers k prvenství v domácí soutěži a především k obhajobě triumfu v Lize mistryň. „Jsem nesmírně hrdý na to, že jsme získali takovou posilu. Loni se stala nejužitečnější hráčkou Final4 Champions League, kde byla s 19 góly nejlepší střelkyní Kristiansandu. I v této sezoně je oporou týmu střelecky a má i důležitou roli ve středu defenzivy. Jsem přesvědčen, že nás dokáže posunout na hřišti i mimo něj," uvedl výkonný ředitel Daniel Grönhöj pro klubový web Ikastu.

Jeřábkové letos patří dělené druhé místo v tabulce střelkyň Ligy mistryň. Do Ikastu už se přijela podívat a ze zázemí byla nadšená. „Bude to zajímavé. Je skvělé vidět arénu a všechny lidi kolem klubu, takže se nemůžu dočkat, až v létě přijdu," zmiňovala pro web klubu.

„Aréna vypadá skvěle a těším se, až si tu zahraju před zaplněnými kulisami. Z přestupu mám velmi dobrý pocit a doufám, že budu týmu pomáhat vyhrávat zápasy. To je můj cíl," doplnila opora české reprezentace.

Herning finančně posílil a bude to chtít ukázat i na palubovce. Získal čtyři dánské tituly, teď na něj však čeká od roku 2015. Do Ligy mistryň se naposledy probojoval před čtyřmi roky, aktuálně působí jen v Evropské lize. Nyní má však nakročeno k tomu, aby se do nejprestižnější soutěže vrátil, po jedenácti kolech mu totiž patří vedoucí příčka dánské ligy o skóre před Odense, prohrál jediné utkání.