Namibijský ragbista Malan je s vážně zraněným kotníkem na MS po úspěšné operaci

„Hned v noci byl operován. Byla to fraktura a dislokace, takže to pro něj bylo těžké,“ řekl dnes novinářům trenér namibijské reprezentace Allister Coetzee. „Čím dřív se to zoperuje, tím lépe pro uzdravení. Byla to velmi úspěšná operace,“ dodal jihoafrický kouč.