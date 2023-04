Národní volejbalové centrum: místo, kde se rodí budoucí české hvězdy

„Každý rok přijímáme šest až osm nových hráček do prvního ročníku kladenského sportovního gymnázia. V současné době je to tak, že hráčky, které jsou součástí NVC, musí stále dojíždět do svých mateřských klubů. To by se ale mělo od příštího roku změnit. Volejbalistky, které přijdou v září, budou vybrané z národního reprezentačního týmu ročníků 2007 a 2008 a jejich společná příprava bude zahrnovat také společné hraní v první lize žen," dodává Václavík.

Součástí Národního volejbalového centra jsou aktuálně hráčky do 17 let, které mají před sebou kvalifikaci na mistrovství Evropy U17. Reprezentace dívek si minulý týden ověřila svou herní připravenost třemi přátelskými utkáními proti Rakousku. „Jsem velmi spokojený s tím, jak holky hrály. Rozhodně mě překvapily tím, jak dokážou takticky ukázat na hřišti to, co jsme si v tréninku připravily," hodnotí reprezentační trenér Josef Nohra. „Celý realizační tým opravdu tvrdě pracoval na tom, abychom byli dobře technicky připraveni. Co mi dělá radost je to, že jako tým nám holky ukázaly, jak dobře spolu dokážou hrát a bojovat."