Být kapitánkou reprezentace pro mě hodně znamená, tvrdí volejbalová naděje

Sport Anežku Mandovou provází od dětství. „Rodiče dělali míčové sporty. Táta hrál házenou a mamka basketbal, takže jsem se rozhodovala mezi těmito dvěma sporty. Byla to ale moje kamarádka, která mě k volejbalu v deseti letech přivedla. Ten mě později začal bavit, a tak jsem u něj zůstala," popisuje své začátky volejbalistka, která hrála nejprve za Vavřinec Kladno a následně přestoupila mezi kadetky U18 PVK Olymp Praha. V současné době je Mandová členkou reprezentačního výběru do 17 let a dotáhla to i do družstva Národního volejbalového centra, které vzniklo loni na Kladně.

„Studuju zde 1. ročník na sportovním gymnáziu. Ze začátku školního roku pro mě bylo docela těžké zvyknout si na to, že mám tréninky osmkrát do týdne. Do toho škola, a ještě hrát o víkendu ligové zápasy. Bylo to opravdu náročné," líčí Mandová. „Trénujeme prakticky každý den. Většinou máme ráno kondiční trénink a odpoledne techniku a taktiku. Musíme být připravené na každý zápas fyzicky i mentálně," říká.

Není překvapením, že volného času jí během týdne moc nezbývá. Vše ale zvládá i bez individuálního studijního plánu. „Někdy se prostě stačím naučit a někdy ne," popisuje realitu. „Prioritou pro mě stále zůstává studium na gymnáziu." Po maturitě by ráda pokračovala na vysoké škole, konkrétně na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Jejím snem je zahrát si v některé ze zahraničních soutěží. „Kdybych po mistrovství Evropy dostala nabídku třeba z Itálie, tak bych asi neodmítla," usmívá se.

Na začátku letošní sezony byla česká blokařka nově zvolena kapitánkou reprezentačního týmu dívek do 17 let, kde trénuje pod vedením kouče Josefa Nohry. „V reprezentaci jsou velké nároky na kondici, výživu a regeneraci," popisuje Mandová. Příprava českých „sedmnáctek" momentálně směřuje na blížící se druhou část kvalifikace na evropský šampionát, která ji čeká na konci dubna ve francouzském Lille. Od 21. dubna tam české juniorky narazí na domácí výběr Francie, Španělsko a Nizozemsko. "„Zrovna tyto týmy patří k těm silnějším. Očekáváme velmi těžké a vyrovnané zápasy, kde budou rozhodovat maličkosti," tuší mladá reprezentantka.