Nečekaný hit! Tohle jsme ještě nezažili, žasli Češi nad bouřlivou kulisou

Většinu zápasů hrají teqballisté v halách, v Polsku se museli srovnávat s větrem, sluníčkem, hlasitou hudbou a třeba i dronem nad hlavami. „Jednou tu nad námi lítala i helikoptéra a vypadalo to jako když ten pán má samopal, to jsem si říkal, co to je,“ usmíval se Flaks.