Nejzábavnější sportovní dokument roku. SHAQ je přímočará jízda s unikátním protagonistou

Pro basketbalové fanoušky je to povinnost. Tzv. 'must see'. Dokument SHAQ by si ale neměli nechat ujít ani ti, kterým svět pod bezednými koši tolik neučaroval. Má totiž nejzábavnějšího protagonistu široko daleko. Měří 216 centimetrů a váží hodně, ale opravdu hodně přes 160 kilo. Pivot Shaquille O'Neal představoval tu nejbrutálnější sílu, jaká se kdy pohybovala po palubovkách NBA. Její čtyřnásobný vítěz (3x s Lakers, 1x s Miami), MVP 2000 a autor 28 596 bodů na sebe ve čtyřdílné sérii produkované HBO Max řekne kde co. Zpytování svědomí se od něj ale většinou nedočkáte.

Foto: Facebook: Francis N'Gannou Francis Ngannou (vpravo) a Shaquille O'Neal. Velký se sešel s ještě větším. Foto : Facebook: Francis N'Gannou

Článek Od chvíle, kdy Netflix vyrukoval s brilantním desetidílným seriálem Last Dance, který mapoval poslední chicagskou sezonu a potažmo celou kariéru Michaela Jordana, se autoři basketbalových dokumentů urvali ze řetězu. Magic Johnson, Tony Parker, ale dokonce i Jeremy Lin se dočkali zvěčnění před kamerami. O nejslavnější éře Lakers pak vznikl dokument i skvělý hraný seriál (Vzestup dynastie). Žádný z oněch filmů ale nemá takový spád jako SHAQ. Zatímco v Last Dance se skákalo po časové ose a některé sekvence byly hloubavé, tady se jde bez velkých kudrlinek přímo k cíli. Až se zdá, že režisér Robert Alexander našel filmový ekvivalent k O'Nealově specialitě, kdy se rozběhl z vlastní půlky, nemilosrdně zatloukl míč do koše a ještě u toho srazil k zemi tři soupeře. HBO is releasing a four-part documentary about Shaq’s life and career 🔥pic.twitter.com/ttWMaYkMJ7 — Joe Pompliano (@JoePompliano) November 14, 2022 "Kdybych byl malířem, jmenoval bych se Shaqcasso," neměl O´Neal nikdy pochybnosti o své výjimečnosti. Snad jedinou jeho slabinou byly šestky. "To, že střílím trestné hody s úspěšností 40 procent, je jen Boží způsob, jak říct, že nikdo není dokonalý," pravil smířeně. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Nyní padesátiletý obr, který už ve třinácti měřil 206 centimetrů, se během aktivní kariéry nebránil natáčení filmů (h)různé kvality, či natáčení rapových alb, která žánroví puristé považovali přinejlepším za průměrná. Shaqovi ale byly kritické ohlasy naprosto jedno, hlavně když se sypaly dolary, v jejichž hromadění byl velmistrem. "Už mě unavuje poslouchat pořád dokola pouze řeči o penězích. Já chci jen hrát, pít Pepsi a nosit Reebok," zubil se basketbalista, jenž patřil mezi nejlépe honorované sportovce všech dob. Jeho aktuální jmění je odhadováno na 400 milionů dolarů. Film se sice nevyhýbá traumatickým momentům Shaqova života, mezi než patří smrt sestry Ayeshi a spoluhráče Kobeho Bryanta, gró dokumentu je však zábavnou jízdou, o kterou se stará unikátní osobnost v unikátním těle. Basketbal Dallas před halou odhalil sochu bývalého německého basketbalisty Nowitzkého

