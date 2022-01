Duranta smolně zranil spoluhráč Bruce Brown, který se snažil zastavit rozběhnutého Herberta Jonese. Ten do něj však v rychlosti narazil a Brown spadl přímo pod nohy Duranta, který ihned odkulhal na lavičku, ačkoli hra ještě nebyla přerušena.

"Samozřejmě by to pro nás byla velká rána, kdyby se Kevin vážně zranil. Nikdo z nás něco takového nechce vidět. Takového hráče nejde jen tak nahradit. Ale ať už to dopadne jakkoli, musíme dál makat a snažit se být lepší a lepší," řekl trenér Brooklynu Steve Nash, který už v této sezoně musel řešit zranění několika opor.