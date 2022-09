Nevyšel ani třetí pokus o výhru. Detaily vyzněly pro Argentinu, litoval kouč

„Zápas skutečně rozhodovaly detaily, vyzněly pro Argentinu. Byla lepší ve zlomových momentech. Říkali jsme hráčkám, že mají hlavně zavírat lajnu, ale nedokázaly to provést. To byl bohužel velký problém, protože z této pozice soupeřky hodně bodovaly. Na této úrovni si každý rychle najde naše slabiny a využije jich," mínil trenér Janis Athanasopulos.

„Myslím si, že jsme tam nechaly všechno, bohužel to nestačilo. Nedokázaly jsme ubránit jejich smečařky z hlavního kůlu a samy jsme měly problém složit napoprvé balon," hodnotila smečařka Michaela Mlejnková. „Byl to vyrovnaný volejbal, hodně bojovný a jakoby na vlnách z obou stran. Argentinky hodně hrály na riziko v útoku i při podání a vyplatilo se jim to. Rozhodla jejich přesnost a síla," říkala univerzálka Gabriela Orvošová.