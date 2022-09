Národní tým ze začátku nutil protivnice k chybám, což mu pomohlo k vedení 11:8, jenže pak Herrerová s Farriolovou začaly stavět účinné bloky. Při podání Nizetichové nevycházela reprezentantkám vůbec nahrávka a Argentinky docela snadno udělaly šest bodů v řadě. Získaly tím do koncovky prvního dějství značnou psychickou výhodu.

Hlavně v útoku se nenašla žádná hráčka, která by do finálního úderu dala patřičný důraz. Volejbalové rozpaky se přesunuly i do části druhé sady, až nasazení střídající nahrávačky Bajusz za stavu 13:16 a zejména nalezená odvaha Kossányiové v útoku vedly ke změně volejbalového projevu reprezentantek.