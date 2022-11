Nohejbalisté získali na domácím MS tři medaile, ale na zlato nedosáhli

Nejblíže zlatu byli Češi v hale O2 universum v soutěži trojic. Domácí nohejbalisté postoupili do finále, v němž ale podlehli po setech 12:10, 5:11, 8:11 rivalům ze Slovenska. "Kluci ze Slovenska to měli výborně připravené a nahrávali Silvenu Gálusovi skvěle. Rozhodla to podle mě lepší příprava a lepší mezihra, což vždycky zdobilo nás," řekl České televizi kapitán Jan Vanke po posledním zápase kariéry.