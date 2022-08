O víkendu začne házenkářská extraliga s Prešovem a hvězdnými navrátilci

Vedle Prešova by měly atraktivitu soutěže výrazně zvýšit také příchody některých hvězd. Třiačtyřicetiletý brankář Martin Galia se po 19 letech vrátil do Karviné a někdejší defenzivní lídr české reprezentace Pavel Horák přestoupil do Lovosic.

I házenkáře trápí vysoké ceny energií. "Řeší to všichni, nejen házená. Uvidíme, co nám přinese nový rok. Je to otázka, kterou řeší stát. Ty problémy nebudou jen ve sportu, ale i pro běžného člověka v životě. Všude se zdražuje, zdražují se nájmy hal. Věřím, že po tmě se trénovat nebude, protože to by nešlo a v házené by byla spousta úrazů. Ale je to velké téma a do budoucna se to asi bude řešit čím dál víc," řekl Zdráhala.