Chci končit na hřišti a zahrát si proti synovi, vysvětluje návrat do Karviné Galia

„Našel jsem dva důvody proč pokračovat. Tím hlavním je, že se chci s kariérou rozloučit na hřišti. Definitivně jsem se rozhodl v minulém play off. Atmosféru v Karviné mě úplně vtáhla a v tu chvíli jsem věděl, že se chci loučit tam, kde mě vychovali," říká 43letý brankář.

Druhou pohnutkou, proč se po devatenácti letech Galia vrací je možnost zahrát si proti synovi Kristiánovi. „Bude působit v Zubří a já bych si chtěl vyzkoušet, jaké to je proti němu hrát. Nevím, zda někdo tu šanci měl a já ji nechci zahodit," přiznává trojnásobný český šampion s Karvinou z let 2000 až 2002.

https://www.facebook.com/HcbKarvina/videos/751209052911290/

I proto poprvé nastoupí až ve třetím extraligovém kole, kdy Karviná doma přivítá právě valašský klub. „Tak jsem si to naplánoval. Hrubou přípravu mám po zranění bez problémů za sebou a myslím, že do 17. září se dostanu do optimální formy. S Kristiánem se už nyní trošku štengrujeme. Říkal, že mi branku dá určitě. Já mu na to řekl, že mi to vadit nebude, naopak mu k ní pogratuluji. Pro mě bude důležité naše vítězství, o kterém nepochybuji," usmívá se Galia, jenž v předchozích letech působil v Německu, Švédsku, Švýcarsku a posledních pět sezon v polském Zabrze.

Nabrané zkušenosti nyní chce v Karviné předat mladým gólmanům. K hráčským povinnostem si přibral roli trenéra brankářů i asistenta hlavního kouče Michala Brůny. „Dělal jsem to už ve Švýcarsku, a hlavně v Polsku. Připravuju se na to, co chci dělat, až skončím kariéru. Už několikrát jsem říkal, že končím, pak jsem zase začal. Proto nic vyhlašovat nebudu," říká.

Ani do branky se netlačí. „Jedničkou bude Peťa Mokroš, já mu budu krát záda. Zapracovat do týmu bych chtěl i talentovaného Matěje Brychlece. Pokud kluci budou pracovat a uvěří tomu, co jim říkám, tak možná ani nebude potřeba, abych do branky vůbec lezl. Vyloženě nelpím na tom, že budu chytat, tak jsme i domluvení. Přišel jsem pomoct, když bude potřeba, tak do branky vlezu, ale cítím to tak, že mou nejlepší vizitkou by bylo, kdyby většinu ligových zápasů odchytali Petr a Matěj. Mít dva mladé a jednoho staršího gólmana je úplně optimální," popisuje svou roli člen realizačního týmu reprezentačního výběru.