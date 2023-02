Hermannová se Štochlovou držely s druhým párem světového žebříčku po celý zápas krok. Po prohraném prvním setu sice v koncovce druhé sady o drobný náskok přišly, ale eso Štochlové poslalo utkání do tie breaku. Také v něm byl stav dlouho vyrovnaný, ale po dvou nevynucených chybách Štochlové se zkušené Brazilky dostaly do trháku a vedení už nepustily. Také proto, že při šanci na vyrovnání zahrála Štochlová těsný aut.

"Zápas byl velice vyrovnaný, agresivní, náročný a dlouhý. Bohužel jsme ho prohrály vlastními chybami, což té prohře dává hořký příznak. Bylo to o pár chybičkách, kdy jsme to nezvládly proměnit. Jsme ale spokojené s tím, že jsme dokázaly konkurovat jedněm z nejlepších Brazilek na tour. Ukazuje nám to, že jsme dobře potrénovaly," uvedla Hermannová pro ČTK.

V pátek se Češky utkají o postup do play off s dalšími Brazilkami Talitou a Thamelou a s Australankami Taliquou Clancyovou a Mariafe Artachovou. Vítěz skupiny si zajistí čtvrtfinále, druhý se třetím budou muset do předkola. Výsledky turnaje už se budou započítávat do olympijské kvalifikace.