V Rosaritu startuje pouze 16 dvojic, z každé ze čtyř skupin prošly do vyřazovací fáze vždy dva páry. Perušič se Schweinerem vyhráli nad Mexičany 21:15, 21:17 a do čela skupiny D jim pomohla výhra Nizozemců Stefana Boermanse a Yoricka de Groota nad Brazilci Alisonem a Gutem (2:0). Do play off s Čechy prošli i Brazilci.