Ahman, Hellvig - Perušič, Schweiner 2:0 Perušič se Schweinerem mají stříbro. Ve finále na Švédy neměli

Čeští plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner na zlaté medaile z ME v Mnichově nedosáhli. Ve finále prohráli s loňskými mistry světa do 21 let Davidem Ahmanem a Jonatanem Hellvigem 0:2 na sety a berou stříbro. Bronz vybojovali olympijští a světoví šampioni Anders Mol s Christianem Sörumem z Norska.

Foto: Lukas Barth, Reuters Blok českého plážového volejbalisty Davida Schweinera ve finále ME.Foto : Lukas Barth, Reuters

Článek Perušič se Schweinerem v dopoledním semifinále porazili polský pár Michal Bryl, Bartosz Losiak po suverénním výkonu 21:15, 21:11. Měli tak jistotu, že poprvé v kariéře získají na šampionátu cenný kov. Pro českou dvojici, které ve světovém žebříčku patří šesté místo, byly dosavadním maximem na kontinentálním šampionátu čtvrtfinálové účasti z let 2019 a 2021. Švédští mladíci zdolali v semifinále Mola se Sörumem 2:1 na sety a zastavili tak jejich cestu za pátým evropským titulem v řadě. Finále začali Švédové lépe, podáním několikrát nachytali Schweinera a vypracovali si tříbodový náskok. Český pár bojoval, dokázal se dostat z několika ošemetných situací, ale ztrátu nedotáhl a Hellvig ukončil set blokem na 21:16. Foto: Lukas Barth, Reuters Švédský plážový volejbalista Jonatan Hellvig během finále ME proti české dvojici Ondřej Perušič, David Schweiner.Foto : Lukas Barth, Reuters Ani vstup do druhé sady se českým beachvolejbalistům nepovedl. Ahman výborně předvídal směr jejich útoků, zvedal míče v poli a švédské duo vedlo 9:3. Zbytek finálového zápasu pak už měli Seveřané zcela pod kontrolou, proměnili třetí mečbol. Poslední českou medaili na ME získaly Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková, které před čtyřmi lety vybojovaly bronz. Poslední mužský medailový úspěch je ještě mnohem starší, v roce 1996 šampionát ovládli Marek Pakosta s Michalem Palinkem. Mistrovství Evropy v plážovém volejbalu v Mnichově: Muži: Finále: Ahman, Hellvig (Švéd.) - Perušič, Schweiner (ČR) 2:0 (16, 15). O 3. místo: Mol, Sörum (Nor.) - Bryl, Losiak (Pol.) 2:0 (16, 17). Semifinále: Perušič, Schweiner - Bryl, Losiak 2:0 (15, 11), Ahman, Hellvig - Mol, Sörum 2:1 (16, -21, 13). Míčové sporty Proč nám tady pouštějí jedoucí vlak? Randál zaskočil i české jedničky

