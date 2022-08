Proč nám tady pouštějí jedoucí vlak? Randál zaskočil i české jedničky

Mnichov (od našeho zpravodaje) – „Perun se mě ptal, proč tam pořád pouštějí, jak jede vlak, když podává, že to nechápe,“ pobaveně popisoval Schweiner.

„Já šel i za rozhodčí, jestli by při podání nemohli přestat pouštět muziku. Tak na mě trochu bezradně koukala, pak teda zašla za dýdžejem, ale moc nevěděla, jak mi pomoct. Jak se zpětně ukázalo, s muzikou to nemělo nic společného,“ usmíval se Perušič. „Vysvětlil jsem Perunovi, že to fanoušci dupali po těch kovových podložích,“ líčil Schweiner.