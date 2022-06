Perušiče se Schweinerem čekají na MS ve skupině Američané či Norové

Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou narazí v béčku na druhé nasazené Brazilky Dudu a Anu Patrícii, Rakušanky Katharinu Schützenhöferovou a Lenu Plesiutschnigovou a čínskou dvojici Wang Fan, Sia Sin-i.

"Se Schalkem a Brunnerem jsme nikdy nehráli. Je to zkušený tým, který má kvalitní obranu a nedělá příliš chyb. S Nory jsme hráli už několikrát, a přestože jsme papírově lepším týmem, už se jim povedlo nás několikrát porazit. Vždycky to byly vyrovnané partie, ať už v zápase nebo v tréninku. Pár z Mosambiku jsme nikdy neviděli, ale podle papírových předpokladů by to neměl být obávaný soupeř," řekl ČTK k losu Perušič.

"Je to skupina, kterou bychom měli vyhrát. Pokud zahrajeme dobře, tak bychom měli všechny soupeře porazit. Rozhodně to ale nebude nic jednoduchého a musíme se na to pořádně připravit," dodal polař šestého nasazeného páru, který už je na cestě do Itálie.