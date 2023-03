Pětinásobná šampionka Ligy mistryň dává reprezentaci sbohem. Věk se nedá zastavit, ví Knedlíková

Pořád patří k nejlepším pravým křídlům světa a bude útočit na šestý triumf v Lize mistryň v řadě. A tak bude pro reprezentaci konec Knedlíkové ztráta. „Ale věk se zastavit nedá. Cítím, že už je čas. Čas dát prostor novým hráčkám. I když to nebylo vůbec jednoduché rozhodnutí," podotkla rodačka z Prahy a bývalá házenkářka Slavie.

První impuls k možnému konci kariéry v národním týmu přišel na mistrovství světa 2021 ve Španělsku. „Někdo si možná nedokáže úplně představit, co vlastně znamená reprezentovat. Člověk hraje celou sezonu klubové soutěže a když je týden pauza, odcestuje na sraz. Vrátí se zpátky a hned pokračuje v klubu. Upřímně, už to nezvládám. Vím, že tělo stárne," vysvětlovala Knedlíková.

„Ale chtěla bych říct, že reprezentovat svoji zemi je obrovská čest. Vážím si toho, že jsem mohla být v národním týmu. Kdyby šel stopnout čas a člověk by nestárnul, tak budu pokračovat s radostí dál. Byla to vždy pěkná změna. Zpět mezi svoje kamarádky, do českého humoru," řekla házenkářka se 124 starty a 265 góly v českém výběru.