Zázemí v Německu je horší než u nás, překvapilo házenkářku Zachovou. Vrací se domů

Mohlo se zdát, že si splnila dětský sen a živila se sportem svého srdce. „Ale zjistila jsem, že mi nevyhovuje věnovat házené sto procent. Není to pro mě. Dokud jsem nezažila život profesionálního sportovce, tak jsem si to nedokázala představit. Ale nechci si na to stěžovat. Spousta hráček by dala všechno za to, aby si mohla zahrát v zahraničí," uvědomovala si Zachová.