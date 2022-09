Polsko - Brazílie 3:2 Polští volejbalisté jsou ve finále MS a sní o třetím zlatu v řadě

Polským volejbalistům chybí poslední krok, aby potřetí za sebou vyhráli mistrovství světa. V domácím semifinále v Katovicích porazili finálového rivala z posledních dvou šampionátů Brazílii 3:2, v rozhodující sadě 15:12. Ve druhém semifinále se utkají Itálie a Slovinsko, zápas začal v 21 hodin. Poláci si postup do dalšího duelu o zlato vybojovali po více než dvou a půlhodinách. Zápas v bouřící zaplněné hale Spodek začali lépe Jihoameričané, ale pak se dostali do varu domácí hráči. Brazilcům chyběly body univerzála Wallaceho, jenž měl po dvou setech pouhé tři body, pozvedl je až střídající nahrávač Bruno. Ve čtvrté sadě polský tým hrál opatrně a s chybami, bitva vygradovala v tie-breaku. Lépe jej rozehráli Poláci, vedení 7:4 však ztratili. Stejně blízko i daleko k finále měly oba celky ještě za stavu 12:12. Leal však po úspěšném útoku zkazil podání, následně bodoval smečí Aleksander Šliwka a strhující semifinále zakončili domácí blokem. Univerzál Bartosz Kurek se na postupu podílel 24 body, což bylo nejvíc ze všech aktérů. Polští volejbalisté budou v neděli v Katovicích útočit na čtvrtý titul, kterým by se odpoutali od svých brazilských předchůdců na trůnu i vládců 90. let Italů.

Článek Poláci si postup do dalšího duelu o zlato vybojovali po více než dvou a půlhodinách. Zápas v bouřící zaplněné hale Spodek začali lépe Jihoameričané, ale pak se dostali do varu domácí hráči. Brazilcům chyběly body univerzála Wallaceho, jenž měl po dvou setech pouhé tři body, pozvedl je až střídající nahrávač Bruno. Ve čtvrté sadě polský tým hrál opatrně a s chybami, bitva vygradovala v tie-breaku. Lépe jej rozehráli Poláci, vedení 7:4 však ztratili. Stejně blízko i daleko k finále měly oba celky ještě za stavu 12:12. Leal však po úspěšném útoku zkazil podání, následně bodoval smečí Aleksander Šliwka a strhující semifinále zakončili domácí blokem. Univerzál Bartosz Kurek se na postupu podílel 24 body, což bylo nejvíc ze všech aktérů. Polští volejbalisté budou v neděli v Katovicích útočit na čtvrtý titul, kterým by se odpoutali od svých brazilských předchůdců na trůnu i vládců 90. let Italů. Mistrovství světa volejbalistů - semifinále v Katovicích: Polsko - Brazílie 3:2 (-23, 18, 20, -21, 12) 21:00 Itálie - Slovinsko.

