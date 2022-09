Poláci si postup do dalšího duelu o zlato vybojovali po více než dvou a půlhodinách. Zápas v bouřící zaplněné hale Spodek začali lépe Jihoameričané, ale pak se dostali do varu domácí hráči. Brazilcům chyběly body univerzála Wallaceho, jenž měl po dvou setech pouhé tři body, pozvedl je až střídající nahrávač Bruno.

Polští volejbalisté budou v neděli v Katovicích útočit na čtvrtý titul, kterým by se odpoutali od svých brazilských předchůdců na trůnu i vládců 90. let Italů. Ti se dnes pod vedením nahrávače Simona Giannelliho probojovali do finále MS poprvé od zlata v roce 1998 a zkusí navázat na evropský titul z loňského září.