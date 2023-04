Premiér Fiala ocenil český tým za úspěch na World Baseball Classic

"Baseball u nás určitě nepatří mezi nejrozšířenější sporty. Nemáme tu tak silnou tradici ani takové zázemí jako v jiných sportech, jako je třeba hokej, fotbal nebo tenis. Vy jste ale dokázali něco, co si opravdu zaslouží poděkování a pozornost," řekl Fiala baseballistům.

Reprezentantům předal pamětní listy a lvíčka do klopy. "Tímto úspěchem jste na sebe upozornili světovou baseballovou komunitu, fanoušky z mnoha zemí a váš příběh je určitě oceňován nejenom v České republice. Udělali jste hodně pro propagaci tohoto sportu u nás a jsem si jist, že to povede i k tomu, že baseball teď bude lákat nové diváky a snad i novou generaci," uvedl předseda vlády.

Reprezentační trenér Pavel Chadim si přeje, aby baseballový boom neustal. Rád by také přidal úspěch na domácím evropském šampionátu, který se bude hrát v září a říjnu. "Chtěli bychom, aby to nebyla jenom warholovská patnáctiminutovka. Chtěli bychom na mistrovství Evropy splnit sen mnoha generací a získat medaili. Za posledních třicet let má medaili jedenáct různých zemí, tak bychom chtěli být dvanáctí," prohlásil kouč.