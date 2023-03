Baseballisté vydělají z WBC asi milion korun, šéf vyzdvihuje prestiž

Pokud by se někteří reprezentanti stali profesionály, pomoci to může i asociaci. Získané zkušenosti by mohli zúročit za tři roky na dalším WBC a Češi by třeba mohli vážně pomýšlet na čtvrtfinále. V tom případě by vydělali více než dvojnásobek - 700 000 dolarů, přes 15 milionů korun. Vítězné Japonsko si za titul mezi federaci a hráče rozdělí tři miliony dolarů, asi 66 milionů korun.