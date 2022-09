Premiéra plná odvahy a obětavosti. Solily jsme servis a byl za to pro nás set, říkala Valková

„Za všech okolností jsme bojovali, snažili se na Brazilky tlačit a dokázali vyhrát set. Je to velmi důležité pro naše sebevědomí, že jsme schopni hrát i s nejtěžšími soupeřkami," uvedl kouč, jenž překvapily širokou rotací. „Šanci dostala prakticky všechna děvčata. Nebyl to plán, ale během utkání jsem prostě měl pocit, že je čas dát prostor i dalším a chytly se i střídající hráčky.

K proměnění druhého setbolu jim pak Priscila Moreiraová pomohla zkaženým servisem, který poslala daleko zadní čáru. „Myslím si, že jsme si splnily, co jsme chtěly, že půjdeme do prvního utkání odvážně, budeme solit servis a hrát týmově. Byl za to pro nás jeden set. Atmosféře hodně prospěla živá hudba a přišla spousta diváků, takže to stálo za to," tvrdila nahrávačka Kateřina Valková.