Prostějovské volejbalistky uspěly v derby a sesadily Olomouc z třetí příčky

Olomouc prohrála třetí z posledních čtyř duelů. "Od druhé sady jsme postupně přestávali tlačit na servisu, hra se vyrovnala a ve vypjaté koncovce jsme promarnili snad tři vyložené šance na ukončení setu. Jako už po několikáté jsme to v podobné situaci nezvládli a pak už šel náš výkon postupně dolů, zatímco Prostějov se naopak zvedal a ve čtvrté sadě již zcela dominoval. Ne všechny hráčky dnes odvedly to, na co mají a proč jsou tady," uvedl domácí trenér Martin Hroch.