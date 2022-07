Ragbistky v rozhodujícím utkání o postup na sedmičkové MS prohrály s Anglií

Češky svedly s anglickými favoritkami vyrovnaný duel, ještě dvě minuty před koncem prohrávaly pouze o dva body. "Cílem bylo dostat se do čtvrtfinále a to se povedlo. Holky v této kvalifikaci hrály lépe než na nedávném mistrovství Evropy," uvedl reprezentační trenér Vít Chalupa na svazovém webu. Na ME skončily české ragbistky sedmé.