Satoranský neskóroval, ale zaznamenal první double double v sezoně NBA

Washington už je sice v podstatě bez šance na play off, ale od zařazení Satoranského do základní sestavy vyhrál třetí ze čtyř zápasů. Český rozehrávač sice za 27 minut jen dvakrát vystřelil, a to neúspěšně, ale pro svůj tým byl velmi užitečný. Vše začínal velmi dobrou obranou, v útoku pak skvěle nacházel své spoluhráče, zejména pak Ruie Hačimuru, který dal šest ze sedmi košů po Satoranského přihrávkách, a Kristapse Porzingise, s 35 body nejlepšího střelce zápasu.