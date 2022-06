Ve čtvrté sadě měli znovu nejdříve navrch čeští volejbalisté, kteří vedli 16:12. Pak ale udělali několik chyb, Turci se postupně dostali do vedení 23:22 a roztančili skupinku svých příznivců v jinak prakticky prázdné hale. Tie-break ale Češi nepřipustili. Vzali si těsné vedení zpět, a když pravák Adam Zajíček poslal míč přes síť netradičně levou rukou, měli už třetí mečbol. Ten proměnil Martin Licek esem o pásku. "Je to nádherné, co víc na to říct. Jsem rád, že se nám to dneska podařilo a máme zlato," radoval se v nahrávce pro média.

Lídrem českého týmu byl smečař Jan Galabov, který útočil s úspěšností přes 70 procent a připsal si 21 bodů. "Jsou to nepopsatelné emoce. Před tím zápasem jsme si nedávali úplně velké naděje, že bychom to mohli dokázat, ale oddřeli jsme to na tom hřišti. Pomohly nám nějaké taktické věci a dotáhli jsme to do vítězného konce. Neměli jsme co ztratit, Turci byli jednoznační favoriti. Možná o to líp se nám hrálo a mohli jsme do toho jít hlava, nehlava," uvedl český smečař. Sekundovali mu oba univerzálové, kteří se dostali přes deset bodů.