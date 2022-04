Světový házenkář i trenér Jícha slaví čtyřicátiny: V Kielu jsem dostal jedinečnou šanci

Vlastně vůbec, i když práce to je naprosto odlišná. Naštěstí jsem zvyklý na práci pod velkým tlakem, protože jsem celou kariéru strávil ve světových klubech. To je jediná úroveň, kterou znám a umím. Podle toho se snažím pracovat i jako trenér. Není jiná možnost než každý týden zapsat dobré výsledky.

Naprosto, mám z něj radost. A přistupuju k němu velmi pokorně. Ohromně si vážím možnosti trénovat jeden z nejlepších týmů světa. To se většinou nepoštěstí nováčkovi v tomhle řemeslu. Dostal jsem jedinečnou šanci a cením si toho, že jsem si vybudoval takovou důvěru. Ale nemyslím si, že bych to ještě uměl. Protože když kouč řekne, že něco umí, je to největší blbost. Protože se učí neustále. Vždycky je co zlepšovat.