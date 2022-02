Svěží vítr pro ženskou házenou. Kynžvart nepřestává překvapovat, ovládl derby

Pětkrát za sebou se ve finále nejvyšší české házenkářské soutěže utkal Most se Slavií. Letos to vypadá na změnu. Most sice stále dominuje, na paty už mu však našlape pražská Slavia, ale dva týmy ze západu Čech. Lázně Kynžvart jako nováček interligy budou útočit na postup do semifinále stejně jako Plzeň, která ještě loni hrála o udržení. Souboj těchto dvou celků ovládl Kynžvart na domácí palubovce jednoznačně 37:22.

Foto: @hazenakynzvart , Facebook Házenkářky Kynžvartu. Ilustrační foto.Foto : @hazenakynzvart , Facebook

Článek Československou interligu hraje celkem čtrnáct týmů, z toho devět českých. A jen čtyři z nich postupují do české části play off, tedy rovnou do semifinále. Kynžvart s Plzní měly před zápasem stejný počet bodů a bylo jasné, že vítěz se dostane na druhé místo mezi českými celky. Plzeňanky šly do brzkého vedení 3:2, jenže od té doby tahaly za kratší konec a už jen sledovaly rostoucí náskok soupeře. „Připravily jsme se výborně takticky, fungovala nám obrana a výborně zachytaly i brankářky," pochvaluje si autorka pěti branek spojka Veronika Dvořáková. Kynžvart vedl v poločase o pět gólů, ale klíčový náskok si vytvořil v rozmezí 40. a 46. minuty, kdy nasázel šest branek v řadě a na světelné tabuli rázem svítilo skóre 29:17. „Základ byla defenziva, za kterou se chytalo skvěle. Chodily jsme do rychlých protiútoku a v ofenzivě nám tam spadlo úplně všechno," oceňuje 19letá brankářka Adéla Srpová, která přiznává, že takový rozdíl ve výsledku vůbec nečekala. „Plzeň si takový debakl snad ani nezasloužila," doplňuje. Nováček soutěže na podzim dokázal překvapit Slavii, Olomouc, Písek i Šaľu. Padl však v Plzni a před odvetou ho tížila série čtyř ligových porážek v řadě. „Čekání na vítězství bylo ubíjející," říká Dvořáková a podobně hovoří i Srpová. „Nepříjemnou sérii jsme chtěly zlomit, a hlavně jsme toužily vrátit Plzni porážku z prvního vzájemného zápasu. Naštěstí se to povedlo," raduje se gólmanka. Srpová důležitý duel hodně prožívala a emotivně zvedala ruce ke stropu haly po každém zákroku i po každém gólu, který se povedlo vstřelit jejím spoluhráčkám. Ke skvělému výkonu ji vyhecovali i fanoušci. Na západočeské derby dorazily početné tábory z obou týmů. „Jsem velmi emotivní gólmanka, takže jsem si tuhle pekelnou atmosféru užívala. Zápas dělaný přesně pro mě. Fanouškům patří neskutečný dík," vzkazuje brankářka. Kynžvart posílený vítězstvím čeká ve středu 23. února dosavadní vrchol v klubové historii. Přes Plzeň, Slavii a Hodonín totiž prošel až do finále Českého poháru. „Je to pro nás velká čest a vůbec jsem nečekala, že se dostaneme tak daleko," přiznává Dvořáková. A ve finále v Karlových Varech vyzvou Západočešky suverénní Most, který letos s žádným českým týmem ještě neprohrál. „Necháme na hřišti všechno. Když předvedeme výkon na hranici možností, můžeme Most překvapit. Díky vítězství nad Plzní jsme si zvedly sebevědomí a dokázaly si, že silné týmy umíme porazit," dodává 21letá spojka. Míčové sporty Nováček z Kynžvartu porazil Porubu a je druhým nejlepším českým týmem interligy

