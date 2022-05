Umějí přitvrdit, ale my jsme toho dokázali využít, říká po první finálové výhře nad Plzní karvinský Solák

Oba týmy se ve finále potkávají počtvrté za sebou, série na tři vítězství pokračuje ve středu v Plzni. „Ve středu nás čeká další těžký zápas, o kterého půjdeme se jasným cílem, aby to bylo po dvou zápasech dva nula pro nás. ale chceme, aby to bylo 2:0," líčil Solák.

„Oni na to šli tvrdě, my hlavou. Trochu jsme je tím rychlým vedením zaskočili. Myslím, že jsme měli i více sil a byli jsme na ně dobře připraveni. Mohlo to skončit i větším rozdílem, ale důležitý je první bod," vykládal Solák, který do play off naskočil kvůli zranění až v semifinálové sérii proti Dukle Praha. „Ještě to není stoprocentní, ale jsem schopný hrát a nějakým způsobem i klukům pomoct. Jsem šťastný, že mohu hrát a že vedeme 1:0," uvedl karvinský házenkář.