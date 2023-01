Utkání NFL přerušené po kolapsu hráče se dohrávat nebude

Pondělní zápas NFL mezi Cincinnati a Buffalem, jenž byl přerušen po kolapsu hráče hostujících Bills Damara Hamlina, se dohrávat nebude. Oba týmy už mají jistotu postupu do play off a dohrávka duelu by si vyžádala v elitní lize amerického fotbalu odklad začátku vyřazovacích bojů.

Foto: John McCoy, ČTK/AP Americký fotbalista Buffala Bills Damar Hamlin na archivním snímku.Foto : John McCoy, ČTK/AP