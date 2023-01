V rytmu samby. Volejbaloví Lvi přilákali brazilského smečaře

Pessoa nabídku z Prahy přivítal. „Možnost vrátit se do Evropy byla pro mě lákavá. Život v ní je daleko příjemnější než v Dubaji. Ta je sice pro turistiku krásná, ale celkově nudná a panuje tam vedro. Neváhal jsem ani chvíli," líčí volejbalista, který nejde tak docela do neznáma. V letech 2014 až 2016 totiž nastupoval za Innsbruck a v Lize mistrů se postavil liberecké Dukle. „Tehdy jsem okusil, jak kvalitní je extraliga. Když jsem dostal laso od Lvů, hned jsem věděl, že si takovou soutěž chci zahrát," zdůrazňuje.

V Tyrolsku měl možnost poznat i českou mentalitu. Jeho spoluhráčem byl Marek Beer, který nyní nastupuje za Ústí. „Pro Gabiho šlo o první zahraniční angažmá," vybavuje si Beer. „Přišel ze sluníčka do zimy a neuměl ani slovo anglicky. Takže komunikace s ním byla vážně vtipná," popisuje a oceňuje, jak se Brazilec dokázal prosadit. „Byl to mladý kluk, ale brzy začal dávat našim stálicím zabrat. Má neuvěřitelnou sílu, asi jako když kopne kůň. Je to kluk do party – sebevědomý a ctižádostivý. Díky tomu se také dostal na takovou úroveň," vypíchne blokař.