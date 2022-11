Kedzierzyn-Kožle - Karlovarsko 3:1 Volejbalisté Karlovarska vstoupili do Ligy mistrů porážkou

Volejbalisté Karlovarska vstoupili do Ligy mistrů vyrovnaným zápasem s obhájcem trofeje Kedzierzynem-Kožle. Ve dvouhodinové bitvě mu v Polsku podlehli 1:3 na sety. Ve čtvrté sadě nebyli daleko od tie-breaku, který by jim přinesl minimálně bod do tabulky skupiny D, ale tříbodový náskok v koncovce neudrželi.

Článek Úvod zápasu se svěřencům Jiřího Nováka nevydařil. Rychle prohrávali 9:18. Ještě v první sadě ale odhodili respekt a s přispěním střídajícího univerzála Patrika Lamance zkorigovali stav na konečných 22:25. Od druhé poloviny prvního setu drželo Karlovarsko s vítězem posledních dvou ročníků elitní evropské klubové soutěže krok. Ve druhé sadě byli Západočeši v přetahované několikrát o pár bodů nahoře a do koncovky šli za stavu 19:19. Pak si ale nechali spadnout do pole vysoko odražený míč od soupeře, a když Kedzierzyn dvakrát úřadoval na bloku, bylo z toho vedení polského klubu 24:20. Druhý setbol Poláci proměnili. Třetí sada měla obdobný průběh, ale v koncovce byl tentokrát úspěšnější aktuální český mistr. Především díky polským volejbalistům ve svém kádru. Útok univerzála Kewina Sasaka dostal Karlovarsko do vedení 24:22, a i když favorit dva setboly odvrátil, ten třetí proměnil smečař Lukasz Wiese. Ve čtvrté sadě se přestalo dařit nejproduktivnějšímu hráči Karlovarska Sasakovi, který zde k osmnácti bodům z předchozích tří setů přidal jen dva další, ale i tak většinu tohoto dějství hosté vedli. Do koncovky se vstupovalo za stavu 19:16 pro Karlovarsko. Pak ale znovu polský velkoklub skvěle bránil a vyrovnal. Za stavu 23:22 ze svého pohledu sice Kedzierzyn přišel o svého lídra Lukasze Kaczmareka, který nasbíral 27 bodů a pak musel střídat kvůli pochroumanému kotníku, ale i tak závěr zvládl. Dva mečboly Karlovarsko odvrátilo, ten třetí proměnil Adrian Staszewski esem. Karlovarsko tak při své třetí účasti v hlavní soutěži Ligy mistrů stále čeká na první výhru vybojovanou na palubovce. Další šanci bude mít za týden doma proti poraženému finalistovi posledních dvou ročníků Trentinu, kam před sezonou přestoupil smečař Donovan Džavoronok. Volejbalová Liga mistrů - 1. kolo: Skupina D: Kedzierzyn-Kožle - Karlovarsko 3:1 (22, 21, -24, 24) Rozhodčí: Medvid (Ukr.), Halász (Maď.). Čas: 119 min. Diváci: 750. Sestava a body Karlovarska: Juhkami 15, Zajíček 7, Sasak 20, Wiese 11, Weir 9, Keemink 2, libero Pfeffer - Lamanec 2, Kasan, Ihnát, Patočka. Trenér Novák. Nejvíce bodů Kedzierzynu: Kaczmarek 27, Pašickij 15, Šliwka 12.