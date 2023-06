"Do Estonska jsme přijeli vyhrát. Chtěli jsme zahrát dobrý volejbal a udržet si naděje na postup do Final Four. Estonci dobře podávali, lépe řešili bodové balóny, na které jsme si v poli moc nesáhli," uvedl smečař Lukáš Vašina. "Musíme prohru hodit za hlavu, protože jsou před námi další dva zápasy ve Finsku a na Slovensku, na které se musíme dobře naladit a připravit. Protože ty dva zápasy budou pro nás klíčové v boji o Final Four," dodal.