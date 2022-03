Volejbalistky Frýdku-Místku stále drží poslední postupové místo o bod

Volejbalistky Frýdku-Místku prohrály v předposledním kole základní části extraligy 0:3 v hale brněnských Šelem a stále drží poslední postupové místo do play off jen s jednobodovým náskokem před Šternberkem. Oba adepti na osmou příčku mají v závěrečném dějství těžký los. Do Frýdku-Místku přijede vítěz základní části Liberec a do Šternberka druhé KP Brno, které dnes porazilo 3:1 pražský Olymp.

Článek Rozhodnuto ještě není o třetím až pátém místě. Ostrava po povinném vítězství nad posledním Přerovem 3:0 má jednobodový náskok před Prostějovem a o další bod zpět je Olomouc. UNIQA extraliga volejbalistek - 26. kolo: KP Brno - Olymp Praha 3:1 (16, -18, 23, 23) Nejvíce bodů: Pavlíková 16, Bukovská 13, Jelínková a Hrusecká po 10 - Šimáňová 15, Kalhousová 12, Kopáčová 9. Ostrava - Přerov 3:0 (17, 21, 10) Nejvíce bodů: Štrbová 14, Nečiporuková 12, Kotlabová 10 - McClellanová 7, Baláková 6, Köhlerová a Semerádová po 5. Šelmy Brno - Frýdek-Místek 3:0 (11, 18, 12) Nejvíce bodů: Mikysková 15, Borovcová 13, Širůčková 11 - Diatková 8, Petrová 6, Tkáčová 4. 1. Liberec 26 20 3 0 3 70:19 2116:1659 66 2. KP Brno 26 16 4 3 3 69:28 2229:1889 59 3. Ostrava 26 12 6 3 5 61:42 2301:2179 51 4. Prostějov 26 15 2 1 8 56:37 2190:2009 50 5. Olomouc 26 13 3 4 6 59:40 2251:2114 49 6. Šelmy Brno 26 11 3 4 8 54:45 2174:2079 43 7. Olymp Praha 26 9 2 2 13 44:52 2077:2132 33 8. Frýdek-Místek 26 6 0 2 18 26:65 1723:2122 20 9. Šternberk 26 5 0 4 17 27:64 1815:2118 19 10. Přerov 26 0 0 0 26 4:78 1464:2039 0 Míčové sporty Volejbalisté Českých Budějovic se vrátili do čela extraligy

