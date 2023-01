Olympiakos Pireus

Jihomoravanky se do osmifinále dostaly přes PAOK Soluň, dnešní měření sil s řeckým volejbalem pro ně dopadlo mnohem hůře. Od stavu 2:1 v úvodní sadě už ani jednou nevedly. "Setkali jsme se s úplně jinou úrovní volejbalu, než jsme zvyklí z extraligy, a nedokázali jsme na ni zareagovat. Na druhou stranu, pokud jsme si přihráli nebo dostali obranu k nahrávačce, útočili jsme velice dobře a konkurenceschopně, byť tomu výsledek neodpovídá," uvedl brněnský trenér Erik Nezhoda na klubovém webu.

Kapitánka Brňanek Daniela Digrinová před odvetou, která se uskuteční za týden, neztrácela odhodlání. "Do Brna sice jedeme s prohrou 0:3, ale v domácím prostředí a naší hale rozhodně můžeme zatlačit. Z tohoto zápasu si odvážíme jednak cenné zkušenosti a také ponaučení, co máme zlepšit do příštího utkání, abychom se posunuly tam, kam potřebujeme," řekla.