Nejproduktivnější hráčkou českého týmu byla se sedmnácti body Trnková. "Musíme být realisté v tom, že to nebyl úplně nejhezčí volejbal. který bychom chtěly předvádět. Nějaká bojovnost tam byla a to nám pomohlo dotáhnout to do vítězného konce," řekla České televizi. Výkyvy jsou dané i účastí mladých hráček, které dnes dostávaly příležitost z lavičky. "Je to druhý zápas v sezoně, tak je to normální, obzvlášť, když máte sedm nových hráček," vysvětloval řecký kouč. Ani jeho herní projev českých reprezentantek nenadchl. "Samozřejmě nejsem spokojený, jak jsme hráli. Jsem ale spokojený, že i když jsme nehráli dobře, tak jsme vyhráli," dodal.