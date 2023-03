Ovlivnění soutěže a konec. Účast Prešova v české házenkářské extralize? Velké zklamání

Během února měli odehrát neuvěřitelných šestnáct zápasů. Takové vytížení ovšem házenkáři Prešova nezvládli, i kvůli nepřekvapivým zraněním. Na utkání 21. kola české extraligy s Jičínem nasadili dorostence a vrátili tím Východočechy do boje o play off. A pomohli i dalšímu trápícímu se celku, na zápas do Zubří totiž kvůli termínové kolizi vůbec neodcestovali a upřednostnili zápas slovenské ligy. Výsledkem tak byla kontumace pro domácí.

„Nám nezbývá nic jiného než rozhodnutí příslušných orgánů Českého svazu házené respektovat. Mrzí nás, že k tomu muselo dojít přes neochotu přeložit zápas ze strany Zubří. My jsme tehdy měli velmi nahuštěný program," vysvětluje pro Sport.cz nový generální manažer Tatranu Marián Magdoško.

Podle Zubří ovšem byla situace složitější. „Prešov nás kontaktoval na konci ledna, že by nás rád požádal o změnu termínu utkání. My jsme mu po prověření situace neprodleně sdělili důvody, proč tuto změnu bohužel nemůžeme realizovat. Reakce zástupce Prešova byla taková, že vzniklou situaci vyřeší přeložením utkání v rámci slovenské extraligy," uvádí vedení zuberského klubu.

Valaši se tak připravovali na utkání v plánovaném termínu. „Od té doby ani nám, ani řídícímu orgánu extraligy, nikdo neozval. O tom, že soupeř k vzájemnému utkání nevycestuje, jsme se dozvěděli až od ředitele soutěže den před plánovaným termínem utkání," zní ze Zubří. „Vzniklá situace nás velmi mrzí, jelikož utrpěla především házená, ale v žádném případě se necítíme jako její viníci," dodává vedení Zubří, kterému dva body za kontumaci hodně pomohly v boji o postup do play off.

To se pochopitelně nelíbí ostatním klubům. Tabulka je totiž letos obzvlášť nabitá a o poslední čtyři volná místa ve čtvrtfinále bojuje před posledním kolem hned šestice týmů. Jičín i Zubří jsou díky dvěma bodům s Prešovem, jenž se play off plánovaně neúčastní, zpátky ve hře. „Je to hrubé ovlivnění regulérnosti soutěže," míní předseda konkurenční Kopřivnice Jiří Gřes.

A stěžuje si i další tým zapojený do klání o elitní osmičku. „Jsme přesvědčeni, že se jedná o výrazné ovlivnění české extraligy. Prešov při žádosti o vstup do soutěže garantoval, že pro něj bude česká extraliga nadřazená nad slovenskou. Zmíněné zápasy zcela zásadně ovlivnily postupovou matematiku směrem k play off," tvrdí brněnské Královo Pole.

Většina klubů si před sezonou přijetí slovenského mistra odhlasovala. Proti bylo údajně pouze Nové Veselí. „V několika prvních utkáních Prešov odehrál poměrně zajímavé duely, posledními zápasy se jasně prokázalo, že jeho účast v naší soutěži není žádným přínosem," říká předseda novoveselského oddílu Zdeněk Materna.

Při žádosti Tatranu o zapojení do české soutěže však panovala dost jiná situace. „Česká extraliga pro nás měla být určitou náhradou za SEHA ligu, protože se nevědělo, jestli bude kvůli situaci na Ukrajině pokračovat," přibližuje Prešov.

Balkánská SEHA liga je totiž sponzorována ruským exportérem zemního plynu Gazprom, přesto se nakonec rozjela a Prešovu zkomplikovala už tak nahuštěný program. Slovenská strana si uvědomila, že takhle to dál nejde, a s Českým svazem házené proto ukončila vzájemnou spolupráci. „Dalším důvodem je absolutní neochota některých českých klubů změnit v případě potřeby termínu zápasů," tvrdí Magdoško.

Foto: Ladislav Adámek/HC Dukla Praha Házenkáři Tatranu PrešovFoto : Ladislav Adámek/HC Dukla Praha

Tatran tak extraligu příští rok i přes platnou smlouvu hrát nebude. „Konsekvence plynoucí z účasti Prešova v české nejvyšší soutěži se aktuálně řeší. V návaznosti na neodehrání duelu v Zubří bude Tatran pokutován," uvádí Český svaz házené.

Slovenský hegemon, který ovládl domácí soutěž už patnáctkrát po sobě a jedenáctkrát v historii si zahrál Ligu mistrů, měl být přitom ozdobou nejvyšší tuzemské soutěže. Do české extraligy vstupoval s velkým očekáváním a cílem ovládnout základní část. Házenkářským prostředím dokonce kolovala informace, že hráči mají slíbené prémie, pokud neztratí ani bod. Od toho byl ovšem Prešov pořádně daleko. Vyhrál totiž jen čtrnáct ze šestadvaceti duelů. A za sebou nechal spoušť.

Tabulka české házenkářské extraligy: