Zlatý gól? Střelec o něm nejdříve vůbec netušil. Pak ho málem umačkali

„Já nejdřív netušil, že to byl gól. Ale když jsem viděl, že se ostatní radují, tak jsem běžel taky. Bylo to šílené, skoro mě umačkali,“ usmíval se autor zlaté trefy. Sám skóre otevřel, následné vedení 2:0 ale favorita ukonejšilo a přišel obrat. „První třetinu jsme zvládli hodně sebevědomě, věřili jsme si, hráli jsme naši hru jednoduše, za skvělé podpory našich fanoušků. Byli jsme na dobré cestě a možná jsme mysleli, že to půjde samo,“ uznal Havlas.

„Druhá třetina od nás nebyla hodná superfinále, Vítkovice se zvedly, my je dostali do zápasu,“ uznal Havlas. Závěr ale svěřenci Milana Fridricha zvládli a dočkali se vytouženého titulu. „Byly to nervy, ale o to sladší výhra byla,“ oddechl si dvacetiletý forvard.