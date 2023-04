Loučení s korunkou na hlavě! Nemohlo to být lepší, zářila hvězda superfinále

Vítkovice jsou v Česku nejlepším týmem posledních let. Stejně jako vloni ovládly základní část bez ztráty kytičky, jenže před rokem jim cestu do superfinále nečekaně rázně zatarasil právě FBC semifinálovou výhrou 4:0 na zápasy. A tuhle vzpomínku Vítkovice těžko mohly vymazat z hlavy.

„Zápasy s nimi jsou ty nejkvalitnější, co v sezoně máme, Ale teď jsme si říkaly, že jsme lepší a že to zvládneme. A když budeme disciplinované, nemají nás čím zaskočit. To se potvrdilo, hrály jen brejky a my to zvládly fakt skvěle, až na výpadek ve třetí třetině,“ připomněla Buczeková tři rychlé góly soupeřek, které superfinále výrazně zdramatizovaly.