Další dechberoucí kousek. Šonka podletěl visutý most na Dolní Moravě

Už podlétal pod skákajícím autem, "závodil" vzhůru nohama proti jedoucí formuli 1 a teď akrobatický pilot Martin Šonka předvedl další dechberoucí kousek – na Dolní Moravě podletěl nejdelší visutý most na světě. "Nejtěžší bylo získání povolení. Ohledně létání jsem věděl, že je to skvělá lokace, kde se budu moct fantasticky vyřádit," řekl Šonka. Mimochodem, bylo to vůbec poprvé, co v Česku někdo povolení na podlet mostu dostal.

Martin Šonka řádil na Dolní MoravěVideo : Red Bull

Článek Fotogalerie +2 Nejdelší visutý most na světě je zavěšený ve výšce 95 metrů nad údolím Mlýnského potoka. Název Sky Bridge 721 mu propůjčila jeho délka – měří totiž přesně 721 metrů. Pro veřejnost se otevřel letos v květnu a denně láká návštěvníky z celého světa. Americký časopis Time dokonce otiskl fotografii unikátu na své titulní stránce a zařadil mezi 50 nejlepších míst na světě. Martin Šonka kolem něj předvedl ve svém letadle perfektní leteckou show. Lávku podletěl rychlostí 350 km/h. Foto: Red Bull Martin Šonka podlétá visutý most na Dolní Moravě.Foto : Red Bull "Pod mostem jsem létal mnohokrát a na různých místech, ale poprvé u nás. Je to vůbec poprvé, co se podařilo získat povolení na takový podlet v Česku. Jde o nejdelší visutou lávku na světě, která si o to doslova říkala," popisuje Martin Šonka, který v minulosti podletěl Świętokrzyský most ve Varšavě pouhé tři metry nad hladinou řeky Visly. Už legendární je i podlet mostu v centru Budapešit v rámci série Red Bull Air Race, kterou Šonka v roce 2018 vyhrál. O rok později ale šampionát skončil a zatím se nerozjel. "Důležité bylo dobře načíst terén a vymyslet, co všechno je možné na místě zalétat, abychom na to získali povolení od úřadu civilního letectví," vysvětlil Šonka o svém posledním kousku. Poté, co dostal zelenou od úřadů, se tým mohl plně soustředit na přípravu samotné akce. Při plánování musel brát v úvahu to, že se lávka nachází v horském prostředí se specifickými povětrnostními podmínkami. Pro své číslo si Šonka vybral letoun Extra 300 SR, se kterým soutěží na akrobatických soutěžích a který používá i pro exhibice. Popisuje ho jako extrémně manévrovatelný stroj s velice silným motorem, který se pro podobné příležitosti skvěle hodí. Ve vzduchu strávil dvacet minut, během nichž lávku podletěl hned několikrát a předvedl i několik akrobatických prvků. „Povedlo se mi udělat tři loopingy za sebou. Myslím, že to bylo vůbec poprvé, kdy někdo létal podobnou akrobacii okolo takové stavby," řekl Šonka.

