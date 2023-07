De Vries dostal padáka po telefonu. Je brutální, když dojde k takovému vyhazovu, řekl Vettel

Americký server tvrdí, že k akci „kulový blesk" došlo během testování nových pneumatik v Silverstone minulé úterý. Ricciardo, který působil v sezoně coby testovací pilot Red Bullu a především jako reklamní tvář, na britském okruhu okouzlil šéfa stáje Christiana Hornera svými časy. Byť je těžké vzhledem k odlišným podmínkám je srovnávat, tak by mu prý o pár dní dřív zaručily v kvalifikaci na Velkou cenou Británie první řadu.

Jelikož informace o výměně se brzy dostala k nizozemským žurnalistům, musel Red Bull střídání oficiálně potvrdit. „Očekávali jsme, že Nyck bude alespoň na úrovni týmového kolegy Júkiho Cunody, místo toho byl o tři desetiny na kolo pomalejší a my neviděli ani náznaky zlepšení. Nezajel jediné fantastické kolo, kterým by nás ohromil, takže jsme museli něco udělat," vysvětluje Marko. „AlphaTauri je Poháru konstruktérů na posledním místě a my se musíme pokusit o změnu. Ricciardo přinese týmu novou energii."