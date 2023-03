Dominantní Red Bull. Pérez vyhrál, Verstappen po startu z 15. místa skončil druhý

Kvůli technickým potížím v kvalifikaci startoval až z 15. příčky, i tak Max Verstappen záhy předjížděl jednoho soupeře za druhým a v polovině Velké ceny Saúdské Arábie se ocitl už na druhém místě. To udržel až do cíle, protože nadvládu stáje Red Bull i ve druhém závodě sezony formule 1 podtrhl Sergio Pérez, jenž vedl téměř od startu až do konce. Díky nejrychlejšímu kolu je pak Verstappen o jediný bod v čele šampionátu. Třetí původně dojel Fernando Alonso. Ten nejprve o pódium přišel, když dostal dodatečné penalizaci 10 vteřin. Později však byla penalizace zrušena, a tak se na bronzový stupínek vrátil.

Foto: Rula Rouhana, Reuters Kvalifikaci na Velkou cenu Saúdské Arábie F1 vyhrál Sergio PérezFoto : Rula Rouhana, Reuters

Už před závodem suverén posledních měsíců Max Verstappen sliboval: „Zabojovat o vítězství bude složité, ale na této trati je možné všechno. Viděli jsme tu už mnoho šílených věcí, byť musíme být realističtí. Ale určitě se posuneme dopředu." Jak řekl, tak činil. Po pěti kolech byl 11., ve 12. kole se předehnal před Lewise Hamiltona a v 18. se posunul na čtvrtou pozici. A když se v 25. kole, tedy přesně v polovině Velké ceny, na dlouhé rovince předjel Fernanda Alonsa, byl už druhý. V ten moment ztrácel pět a půl vteřiny na svého stájového parťáka Sergia Péreze a manko už nedokázal výrazněji smazat. "Jsem šťastný, že jsem na pódiu. Mezi mnou a Sergiem byl velký rozdíl, a tak nemělo smysl tolik tlačit," řekl po závodě. Formule 1 Kvalifikaci na VC Saúdské Arábie F1 vyhrál Pérez, Verstappen odstartuje až z 15. místa Pérez, jindy věrný až poslušný Verstappenův pobočník, jel totiž skvěle. Vedení ztratil pouze v úvodním kole, když se po startu před něj dostal Alonso. Nicméně ten kvůli chybnému postavení na startovním roštu následně vyfasoval pětivteřinový trest. Pérez si navíc první místo vzápětí uzmul zpět sám na trati, aniž by Alonso ještě pykal v boxech. A právě pětivteřinový trest se Alonsovi mohl stát později osudným. Sice si ho při výměně pneumatik "odsloužil", jenže mechanik se zadním zvedákem dotýkal vozu, což je zakázané. A tak v cíli dodatečně dostal ještě desetivteřinový trest. Na pár hodin jej tak v pořadí přeskočil George Russell. Následně byla ale penalizace zrušena, a tak se mohl Alonso radovat z jubilejního 100. pódia v kariéře. Foto: Rula Rouhana, Reuters Velká cena Saúdské Arábie nabídla dramatickou podívanouFoto : Rula Rouhana, Reuters O výhře Péreze nebylo pochyb, i proto po závodě říkal: "Tým odvedl fantastickou práci a je to pro nás skvělý start do sezony," prohlásil Pérez. I druhý závod pak prokázal, že jsou na začátku sezony týmy poměrně jasně výkonnostně rozděleny. Jak to bude při další Velké ceně, která se jede 2. dubna v Austrálii. Velká cena Saúdské Arábie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Džiddě: 1. Pérez (Mex./Red Bull) 1:21:14,894 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -5,355 3. Alonso (Šp./Aston Martin) -20,728 4. Russell (Brit./Mercedes) -25,866 5. Hamilton (Brit./Mercedes) -31,065 6. Sainz (Šp./Ferrari) -35,876. Nejrychlejší kolo: Verstappen. Průběžné pořadí MS (po 2 z 23 závodů): 1. Verstappen 44 2. Pérez 43 3. Alonso 27 4. Russell 21 5. Sainz 20 6. Hamilton 20 Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 87 2. Mercedes 41 3. Aston Martin 35 4. Ferrari 26 5. Alpine 8 6. Alfa Romeo 4 7. Haas 1 8. Williams 1