FORMULE 1 ONLINE: Ve stínu smrti startuje GP USA. Nejvýhodnější pozici mají Sainz a Verstappen

V Austinu se jede ve stínu zpráv o úmrtí majitele týmu Red Bull Dietricha Mateschitze. Rakouský podnikatel a spoluzakladatel společnosti vyrábějící energetické nápoje zemřel po dlouhé nemoci ve věku 78 let.

"Byla to pro nás všechny těžká zpráva. Každý ví, co Dietrich pro sport a Red Bull znamenal. Bez něj bych tu neseděl," řekl před televizními kamerami Verstappen. "Snažili jsme se v kvalifikaci odevzdat vše, bohužel nám kousek chyběl. Stále je ale před námi nedělní závod. Chceme ho odjet tak, aby na to byl (Mateschitz) pyšný," doplnil již jistý mistr světa.