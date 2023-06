Nejdřív byla k smíchu, teď Verstappen pro stáj Red Bull zařídil 100. výhru v F1

Je to sotva 19 let, co „spoluvynálezce“ nápoje Red Bull Dietrich Mateschitz koupil za jediný dolar tým Jaguar a přejmenoval ho podle svého gigantu. Prvně to vyvolávalo posměšky, protože třeba tehdejší boss formule 1 Bernie Ecclestone si neuměl představit, že se „tým v F1 bude jmenovat podle limonád“. Jenže nakonec je ze stáje Red Bull fenomén, což stvrdila nedělní Velká cena Kanady, kdy se jako pátý tým v historii dočkala 100. vítězství. Zařídil ho podle očekávání Max Verstappen, jenž v šampionátu míří za třetím titulem v řadě.

Foto: Timothy A. Clary, Reuters Pilot Red Bullu Max Verstappen v cíli Velké ceny Kanady.

Článek Fotogalerie +1 "Bylo chladněji než v pátek, a tak to docela klouzalo. Nicméně odvedli jsme skvělou práci a já jsem velmi šťastný, co tým ve své historii dokázal. Je to neuvěřitelné," řekl Max Verstappen, jenž má nyní v šampionátu náskok 69 bodů před Sergiem Pérezem. Třetí je Fernando Alonso se ztrátou 78 bodů. Kdo kolikrát vyhrál za Red Bull 41 - Max Verstappen 38 - Sebastian Vettel 9 - Mark Webber 7 - Daniel Ricciardo 5 - Sergio Pérez Verstappen v Montrealu předvedl další suverénní výkon, když vedl od startu až do konce. Nerozhodil ho ani výjezd safety car ve 12. kole, kdy se George Russell opřel o svodidla a bylo třeba úklidu. Na druhém místě pak dojel Alonso, jehož sice v úvodní zatáčce přeskočil Lewis Hamilton, v průběhu závodu mu ale předjetí vrátil. Hamilton pak dokončil klání jako třetí. "Zlepšujeme se a přibližujeme se našim soupeřům. A je skvělé být na pódiu mezi těmito šampiony," uvedl Hamilton. Red Bull gives you wins! 🏆 100 of them! @redbullracing score their 100th Grand Prix victory, a truly monumental achievement!#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/EPG1QCOgHV — Formula 1 (@F1) June 18, 2023 Verstappen mohl být na čele v klidu i proto, že Alonso na základě pokynu od týmového inženýra musel šetřit palivo, zároveň měl problémy s brzdami, a tak mnohem důležitější pro něj bylo bránit pozici před Hamiltonem. Ten se v posledních patnácti kolech výrazně Španělovi přibližoval, nicméně do klíčového vteřinového rozestupu, který „spustí" výhodu v podobě DRS se nedostal. Šampionát pokračuje za 14 dní, kdy se ansámbl F1 přesune do Rakouska. Velká cena Kanady, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Montrealu: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:33:58,348 2. Alonso (Šp./Aston Martin) -9,570 3. Hamilton (Brit./Mercedes) -14,168 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -18,648 5. Sainz (Šp./Ferrari) -21,540 6. Pérez (Mex./Red Bull) -51,028 Nejrychlejší kolo: Pérez. Průběžné pořadí MS (po 8 z 23 závodů): 1. Verstappen 195 2. Pérez 126 3. Alonso 117 4. Hamilton 102 5. Sainz 68 6. Russell (Brit./Mercedes) 65 Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 321 2. Mercedes 167 3. Aston Martin 154 4. Ferrari 122 5. Alpine 44 6. McLaren 17 7. Alfa Romeo 9 8. Haas 9. Williams 7 10. AlphaTauri 2 Formule 1 Program F1 2023: Kompletní kalendář a výsledky závodů Formule 1