Nepochopitelné a až k smíchu. Aneb Jak si Ocon a jeho tým v F1 pokazili třemi hloupostmi vlastní závod

Působivé to vskutku jistým pohledem bylo. První prohřešek přišel hned na startu. Ocon pravým předním kolem o pár centimetrů přejel bílou čáru, která pilotům přesně vymezuje, v jaké pozici mají před zhasnutím červených světel stát. Ještě loni by ten kousíček nejspíš u komisařů prošel, jenže před letošním ročníkem se zpřísnila pravidla, a tak záhy po startu přišla pětivteřinová penalizace.

„Nebyl jsem jediný, kdo přejel tu čáru. Byla tam další čtyři auta, ale trest jsem dostal jen já," čertil se Ocon, který přitom startoval ze solidní deváté pozice.

Jenže byl to teprve začátek jeho „veselých" bahrajnských historek, v nichž onen "kousíček" hrál zásadní roli. Když zajel do boxů, aby si nechal vyměnit přední křídlo, a zároveň odpykal onen pětivteřinový trest, došlo k dalšímu zkratu. Pravidla hovoří jasně – pilot zastaví v boxech a teprve po uplynutí penalizace smí mechanici začít pracovat na autě. Ocon tedy zabrzdil, mechanici stáje Alpine se nachystali do pozic, tak aby neztratili ani kousek času, jenže jeden z nich to nevydržel a dotkl se vozu po 4,6 vteřinách.

Špatně!

Komisaři tedy Oconovi za neabsolvování trestu udělili další, tentokrát desetivteřinový.

Foto: Frank Augstein, ČTK/AP Esteban Ocon (vlevo) a Charles Leclerc na okruhu v Bahrajnu. Před závodem se smáli, po něm však nikoliv, protože ani jeden z pilotů nedojel do cíle.Foto : Frank Augstein, ČTK/AP

Když ho ale Francouz absolvoval, tak přišla další rána, neboť podle měření nedodržel nejvyšší povolenou rychlost v boxové uličce. Tam platí osmdesátka, Ocon se však „řítil" 80,1 km/h.

A tak tu bylo dalších pět vteřin trestu!

„Vůbec to nechápu. Do boxové uličky vjíždím do počátku své kariéry pořád stejně a nikdy jsem rychlost nepřekročil," divil se. Stáj možná neměla správně nastavený omezovač či ho Ocon zmáčkl pozdě...