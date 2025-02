Sesterská stáj Red Bullu se kromě jména pokusí změnit i umístění v Poháru konstruktérů

Tým, který za svou historii v šampionátu formule 1 vystřídal několik jmen, motorů a především špičkových jezdců, ale úspěchy v jednotlivých závodech slavil jen výjimečně. Souboje o přední příčky v Poháru konstruktérů tak mohl pouze zpovzdálí sledovat, aniž by se mohl v pravou chvíli do věci vložit. To je Racing Bulls, sesterská stáj Red Bullu, která před letošní sezonou opět mění jméno a z poloviny i jezdeckou sestavu.

Foto: Jakub Porzycki, Profimedia.cz Júki Cunoda v průběhu posledního loňského závodu